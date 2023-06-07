صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى إعلان خلو مصر من فيروس سى قريبا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من «فيروس سى» وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.





وذكرت الصحيفة - تحت عنوان "السيسى: سنعلن قريباً خلو مصر من «فيروس سى»" أن الرئيس السيسى قال فى مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى أمس، أن مصر حريصة كل الحرص على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية، وأن تلعب مصر دورا إيجابيا فى هذا الموضوع، مضيفا القول "بالتعاون والتنسيق نستطيع أن نحسن قدراتنا المتواضعة التى نمتلكها" مسلطا الضوء على أهمية المبادرات التى تقوم بها الدول فى الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أن مصر حاولت معالجة النمو السكانى الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين.

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين، مشيرا إلى أن المبادرات تعد أفكارا تحاول حل تحديات صعبة؛ لكى تحسن من حياة الناس من منظور صحى.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أنه عندما تم عرض مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 4 سنوات كان الحديث عن 12 ألف حالة فقط، اليوم نتحدث عن 1.9 مليون حالة خلال 4 سنوات، ووقتها كان المبلغ المحدد لتغطية قوائم الانتظار أقل من الرقم الذى أعلنه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وهو 15 مليار جنيه، والمبلغ الإجمالى (20 مليار جنيه، منها 15 مليارا وفرتها الدولة) موجها الشكر لمنظمات المجتمع المدنى والهيئات التى تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه لكى يتم تخصيص 20 مليار جنيه الخاصة بقوائم الانتظار.