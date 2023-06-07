استعدادات مكثفة لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتكون الفريق من أعضاء بالإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتطوير التكنولوجى والأمن الإدارى بالوزارة، وأيضا أعضاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدة جهات أخرى.

وتكون المهمة الرئيسية لهذا الفريق هو متابعة ما يتم تداوله من أسئلة عبر ورصدها على الجروبات التى تروج للغش ويتم التنسيق بين أعضاء الفريق واللجان الفنية المسئولة عن سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة للتأكد من صحة الأسئلة التى يتم تداولها من عدمه.

كما شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية تضم أعضاء من عدة جهات ووزارات لمتابعة سير الامتحانات والتواصل مباشرة مع رؤساء لجان السير للتأكد من وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان، وتذليل أى عقبات تواجه رؤساء اللجان.