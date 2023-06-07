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جدة - نرمين السيد - ويتكون الفريق من أعضاء بالإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتطوير التكنولوجى والأمن الإدارى بالوزارة، وأيضا أعضاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدة جهات أخرى.
وتكون المهمة الرئيسية لهذا الفريق هو متابعة ما يتم تداوله من أسئلة عبر ورصدها على الجروبات التى تروج للغش ويتم التنسيق بين أعضاء الفريق واللجان الفنية المسئولة عن سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة للتأكد من صحة الأسئلة التى يتم تداولها من عدمه.
كما شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية تضم أعضاء من عدة جهات ووزارات لمتابعة سير الامتحانات والتواصل مباشرة مع رؤساء لجان السير للتأكد من وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان، وتذليل أى عقبات تواجه رؤساء اللجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات مكثفة لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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