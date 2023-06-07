مؤتمر ومعرض «صحة أفريقيا».. بروتوكول تعاون ولقاءات بجناح «الرقابة الصحية»

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، فى افتتاح النسخة الثانية من الملتقى الأفريقى الطبى "صحة أفريقيا" AFRICA HEALTH EXCON 2023 الذى افتتحه أمس، الرئيس عبدالفتاح، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا، وتستمر فعالياته حتى الجمعة 9 يونيو بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.





وخلال الحفل الرسمى لافتتاح الملتقى الصحى الأفريقى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص مصر على القيام بدور إيجابى، منذ إطلاق النسخة الأولى لملتقى صحة أفريقيا، فى تحسين الوضع الصحى بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كشف عن هشاشة المنظومة الصحية بالدول الإفريقية الأمر الذى يستلزم التعاون والتنسيق بين الدول الافريقية وابتكار أفكار جديدة ومبادرات مشتركة تساعد على تحسين الوضع الصحى بالقارة.

وحول الدعم الحكومى للقطاع الصحى، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال كلمته، إن حجم الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى بدأ عام 2014 بـ 32 مليار جنيه حتى وصل إلى 222 مليار جنيه، أى زاد بنحو 7 أضعاف، موضحا أن تطوير المنظومة الصحية شمل مسارين؛ أحدهما سريع المدى متمثلا فى المبادرات الرئاسية، والثانى متوسط وطويل المدى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما تتيحه من خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، مما يعكس وضع الصحة على قمة أولويات القيادة السياسية.

وبدوره استعرض اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا، مجهودات الهيئة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، من خلال تطبيق الحوكمة بإنشاء منصة الكترونية تربط بين جميع مخازن الوحدات الصحية بالقطاع الحكومى وتنفيذ عمليات رقمنة التوريد والشراء وتكويد جميع المنتجات بالكود العالمى الموجود بالمنصة.

وعلى هامش الافتتاح، وقع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى "أى هيلث"، لإشراك القطاع الخاص بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

ومن جهته، زار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجرى استعراض أدلة معايير جودة الخدمات الصحية الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولى من "الاسكوا"، والتعرف على خدمات الدعم الفنى لتأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد GAHAR.

كما استقبل جناح الهيئة، عددا من اللقاءات مع قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثلى شركة استرازنيكا مصر برئاسة الدكتور حاتم الوردانى، بحضور الدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة.

وخلال جولته بجناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض، أكد الدكتور أحمد طه أن الملتقى الطبى الإفريقى الثانى "صحة إفريقيا" يهدف إلى توحيد الرؤى على مستوى القطاع الطبى والصحى الافريقى بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة فى مجال جودة الخدمات الصحية، ودورها فى ترشيد موارد النظم الصحية الإفريقية.

ولفت إلى أن تكامل جهود الهيئات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص فى تنظيم الحدث الطبى الأضخم على مستوى القارة هو السبيل الأساسى لمواجهة تحديات القطاع الصحى لتحقيق نقلة نوعية فى الأنظمة الصحية الإفريقية، إلى جانب تنفيذ التكليف الرئاسى بنقل تجربة التأمين الصحى الشامل بأبعادها المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، خاصة ما يتعلق بحوكمة النظام الصحى وملاءته المالية وتطبيق معايير الجودة على الخدمات الصحية وانعكاسها على ترشيد الموارد وسلامة المريض تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

ونوه بأن مبادرة تأسيس أهم منصة أعمال رائدة تفاعلية تجمع ما بين كبرى الشركات العالمية والمصرية المتخصصة بالمجال الطبى، ومسئولى الرعاية الصحية، ومقدمى الخدمات الصحية، وما تتيحه من تفاعل واطلاع على أحدث تطورات القطاع الصحى، انما يعزز الاستثمار على مستوى القارة الافريقية التى تمتلك فرصا واعدة فى المجال الطبى، وسوقا كبيرا للأجهزة والمستلزمات الطبية والتكنولوجية الحديثة، وكذلك تبادل الخبرات لتحسين النظم الصحية الإفريقية.