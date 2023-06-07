توقيع عقود لتحويل أماكن تابعة لشركات الاتصالات للعمل بالطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تدعم كافة الخطوات الجادة للتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة بمختلف القطاعات، لمواصلة دور مصر الريادى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى بعد مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.





جاء ذلك خلال مشاهدة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة فى مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة.

حضر مراسم التوقيع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

ووقع العقود عن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الرئيس التنفيذى للهيئة الدكتور محمد الخياط، ووقع عن شركات الاتصالات الأربع، كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة أورانج للاتصالات المهندس ياسر شاكر، والرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر المهندس حازم متولى، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر للشئون القانونية والعلاقات الخارجية أيمن عصام.



وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقود استخدام شبكات الكهرباء بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر "ممثلة عن شركات التوزيع التابعة لها" وذلك بناء على القواعد والعقود المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقام بالتوقيع على عقود استخدام شبكات الكهرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالى، والرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن توقيع تلك العقود يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مساعى الدولة لحماية البيئة وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، طبقا لرؤية استراتيجية مصر 2030، لافتا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الإمكانيات الهائلة والمتنوعة التى تتمتع بها فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة وبصفة خاصة طاقتى الرياح والشمس، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035، بعدما استطاعت تحقيق هدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% عام 2022.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، أن هذه الخطوة تتسق مع أهداف تحقيق سياسات واستراتيجيات شركات الاتصالات بمصر للتحول إلى استخدام الطاقات المتجددة فى تقديم خدمات التكنولوجيا والاتصالات، والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة بما فى ذلك حلول الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء لما لها من أثر إيجابى فى تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.