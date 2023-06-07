إلغاء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس لإصابته بالتهاب العصب السابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 12:34 مساءً - أعلنت الكنيسة إلغاء العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، والتى كانت مقررة فى السابعة مساء بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة.

وكان بيان الكنيسة ذكر أنه أجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وأوضحت أنه سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.