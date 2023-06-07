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إلغاء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس لإصابته بالتهاب العصب السابع

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 12:34 مساءً - أعلنت الكنيسة إلغاء العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، والتى كانت مقررة فى السابعة مساء بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة. 

 

وكان بيان الكنيسة ذكر أنه أجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

 

وأوضحت أنه سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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