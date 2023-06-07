قناة السويس الجديدة.. 7 سنوات من الإنجازات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قناة السويس الجديدة خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة، ومنذ تنفيذ المشروع ومؤشرات القناة فى ارتفاع دائم سواء فى الإيرادات أو معدلات عبور السفن أو الحمولات المارة للقناة.





والفيديوجراف التالى يعرض بالأرقام أبرز إنجازات قناة السويس الجديدة خلال الـ 7 سنوات الماضية. يذكر أن زيادة معدلات الأمان الملاحى بقناة السويس الجديدة أثمر عن قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

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