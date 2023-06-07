مبادرات رئاسية لا تتوقف.. صحة المنيا فى أمان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز الجهود التى تبذلها الدولة فى تطوير المجال الصحى بالمحافظة، ومنها: تطوير على مستوى المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها مستشفيات سمالوط والكبد والجهاز الهضمى وملوى وديرمواس، وإنشاء وحدات صحية ومراكز طبية جديدة بالقرى المحرومة. كما أطلقت الدولى، مبادرة صحة الأم والجنين ومبادرات الأسنان لخدمة آلاف المرضى، قدمت خلالها خدمات الأسنان لـ23 ألفا و253 شخصا خلال أبريل، فضلا عن استفادة 3624 سيدة من مبادرة صحة الأم والجنين خلال أبريل، التى تغطى 260 وحدة صحية ومركزا طبيا والإدارات الصحية.

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