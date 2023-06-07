«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 195 ألف مواطن الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 33 ألف و63 تحليلا معمليا وأشعة، لافتا إلى تحويل 2548 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجى، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبى على 12 آلف و89 مواطنا بمحافظة أسوان، و10 آلاف و74 مواطنا بأسيوط، و12 ألف و24 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و436 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و781 مواطنا بالأقصر، و1834 مواطنا بالبحر الأحمر، و12 ألف و48 مواطنا بالبحيرة، و13 ألف و47 مواطنا بالجيزة، و8 آلاف و369 مواطنا بالدقهلية، و2342 مواطنا بالسويس، و10 آلاف و655 مواطنا بالشرقية، و13 ألف و596 مواطنا بالغربية، و4 آلاف و145 مواطنا بالفيوم، و9 آلاف و212 مواطنا بالقاهرة.

وأشار الدكتور ابراهيم اسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ11 ألف و564 مواطنا بالقليوبية، و7 آلاف و928 مواطنا بالمنوفية، و12 ألف و312 مواطنا بالمنيا، و3 آلاف و239 مواطنا بالوادى الجديد، و9 آلاف و952 مواطنا ببنى سويف، و1520 مواطنا بجنوب سيناء، و8 آلاف و974 مواطنا بدمياط، و7 آلاف و43 مواطنا بسوهاج، و4 آلاف و31 مواطنا بقنا، و6 آلاف و357 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 3 آلاف و814 مواطنا بمطروح.