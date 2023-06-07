الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها غدا الخميس، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر ومجلس الأعمال اليمنى بنادى الصيد بالدقى ويستمر على مدار يومين.





وأوضح أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة. وأكد أحمد راشد حرص المحافظة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

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