محافظ شمال سيناء يسلم 50 ألف جنيه للأم المثالية هدية من رئيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 01:32 مساءً - سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاربعاء،السيدة، إبتسام حسن حسين، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوي المحافظة، شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لها.

كما سلم المحافظ الأم المثالية وسام الكمال من الطبقة الثانية من السيد رئيس الجمهورية وشهادة تقدير، تقديرًا لما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، وذلك في حضور على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

وقدم المحافظ التهنئة للأم المثالية، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء وتضحيات ورعاية أبنائها الأربعة خاصة وأن أحدهم من ذوي القدرات الخاصة، ما أهلها للحصول على المركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

ووجه المحافظ عظيم الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على رعاية أبنائه من مختلف المحافظات وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء، فضلًا عن تقديره للمرأة المصرية وخاصة الأم المصرية لجهودها في رعاية أبنائها والحفاظ علي أسرتها.

من جانبه أكد علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية علي مستوي المحافظة عدد 15 سيدة، انطبقت الشروط علي 9 سيدات وتم اختيار سيدتين منهن وارسال طلبيهما للوزارة لاختيار احداهما كام مثالية علي مستوي المحافظة، حيث تم اختيار السيدة إبتسام حسن حسين الأم المثالية علي مستوي المحافظة.