رانيا المشاط تؤكد انفتاح مصر على تعزيز التعاون جنوب جنوب لدعم التنمية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن مصر انضمت مؤخرًا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، والذى يتيح فرصًا كبيرة للتعاون بين الاقتصاديات الناشئة وتعزيز جهود تمويل التنمية والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقائها وفد دولة الأرجنتين الذى ضم كارلا فيزوتى وزيرة الصحة والسفيرة سيسيليا توديسكا سكرتيرة العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، وجونزالو أوريولابيتا السفير الأرجنتينى بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بمشاركة شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولى للإشراف على ملف الأمريكتين وأوروبا، حيث شهد اللقاء استكشاف سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة التعاون جنوب جنوب، والتعرف على الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى دعم جهود التنمية.

ورحبت وزيرة التعاون الدولى بالوفد الأرجنتينى، مؤكدة حرص مصر على توطيد سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وأنها فى ضوء رؤية الدولة التنموية تعمل على تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائى، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية يتم وضع الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، كما أن الوزارة تُشرف على نحو 68 لجنة مشتركة على المستوى الوزراء ورؤساء الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تحفيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية تسجل نحو 24 مليار دولار ويتم فى إطار تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كافة المجالات.

كما تطرقت المشاط إلى رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذى كان فرصة لعرض العلاقات المتميزة لمصر مع المجتمع الدولى وتنفيذ العديد من المبادرات والشراكات من بينها إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، إلى جانب "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل".

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى الهدف من هذه المبادرات ودور الشراكات الدولية فى تحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية.

من جهتها، أكدت السفيرة سيسيليا توديسكا، حرص دولة الأرجنتين على استكشاف فرص التعاون المشترك مع مصر لاسيما توطيد العلاقات بين القطاع الخاص من الجانبين والبحث عن فرص التعاون التى تلبى متطلبات التنمية المشتركة، موضحة أن الأرجنتين تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتحفيز الاستثمار والتجارة وسيتم العمل على ذلك من خلال البعثات التى ستزور مصر بمشاركة وفود رجال الأعمال والبعثات التجارية.

وأشارت إلى النمو الكبير فى قطاعى البترول والغاز والطاقة المتجددة بالأرجنتين وأن هذه القطاعات تمثل مجالات مهمة للتعاون خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء وجه السفير الأرجنتينى الشكر لوزيرة التعاون الدولى والجانب المصرى على حسن استضافة وفد دولة الأرجنتين، لافتًا إلى أن الوفد يضم مسئولين من مختلف الوزارات برئاسة وزيرة الصحة ومسئولة التجارة الدولية بوزارة الخارجية، انطلاقًا من حرص قيادة دولة الأرجنتين على تعزيز العلاقات مع مصر، حيث يستهدف الوفد استكشاف فرص التعاون المشترك مع الجهات المصرية فى مختلف المجالات.

وأوضح السفير الأرجنتينى، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البعثات التى ستزور مصر لتوسيع نطاق المباحثات على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب بعثات تجارية وبعثات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين لمناقشة التعاون المشترك مع القطاع الخاص من الجانبين.