وزير العمل من جنيف: مصر واجهت تحديات السوق العالمى بـ«المشروعات الوطنية»

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن ملف العمل حظى بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر فى الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية أصحاب عمل وعمال،وتعزيز الإمتثال لكل معايير العمل الدولية، كما أكد الوزير موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، والذى يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 أطراف العمل الثلاثة حكومات وأصحاب الأعمال والعمل حول العالم.

بدأ الوزير كلمته بالترحيب بنائب رئيس المؤتمر،والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، وقال: "اسمحوا لى فى بداية كلمتى أن أتقدم بالتهنئة لوزير العمل فى دولة قطر على صميخ المرى على انتخابه رئيسا لأعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولى.

وأضاف: "وإنه ليسعدنى أن ألقى بيان حكومة مصر أمام مؤتمركم هذا، إذ يأتى انعقاد هذه الدورة فى ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم، خاصة الدول النامية والأكثر فقرا،بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولى على كافة الأصعدة".

وتابع الوزير كلمته قائلا: "لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان "الدفع قدما بالعدالة الإجتماعية" وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمى من أجل العدالة الإجتماعية، و توفير إطارا يهدف إلى تكثيف العمل على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى للنهوض بها،ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد أهمية التعاون وبناء شراكات تساهم بشكل فعال فى تحقيق العدالة الإجتماعية،وتطوير البرامج القطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء فى سياق أولوياتها الوطنية، كما نؤكد فى هذا الإطار على أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة،وعدم تبنى أى مصطلحات غير متفق عليها فى إطار القانون الدولى، تؤدى إلى الفرقة، وتعرقل من تعزيز أطر التعاون الدولى".

وجاء فى كلمة الوزير: "إن التحديات الراهنة التى ألقت بظلالها على الإقتصاد العالمى بصفة عامة،إستوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات واصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة،لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى،بهدف إشراك كل الأطراف المعنية فى الحوار، لتبنى تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر فى تعزيز مبادئ التوزان والعدالة فى علاقات العمل،بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أسس الحقوق والحريات النقابية، وأطلقنا مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الانتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة".

وقال: "كما وافقت مصر على الإنضمام لاتفاقية العمل البحرى الموحد 2006 والتى يتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيدا للتصديق عليها، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى الإقتصاد المصرى، كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى،بتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، دليل قاطع على احترام وامتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، التى تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة فى تعزيز علاقات العمل، معبرة عن جميع الأطراف بعدالة واتزان".

وبشأن خطط الدولة المصرية فى ملف العمل، قال شحاتة: "أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الإجتماعية فى سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الاعاقة فى سوق العمل، والتوسع فى برامج التدريب المهنى، ودعم التعليم الفنى والصناعى، تنسيقا مع الشركاء الإجتماعيين، والقطاع الخاص، والاستمرار فى سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وأيضا افتتاح وحدة ما قبل المغادرة لتوعية عمالنا فى الخارج بحقوقهم وواجباتهم، كما نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل".

وعن التحديات التى تواجه ملف العمل فى الأراضى العربية المحتلة، قال شحاتة: "لقد كشفت الأزمة الأخيرة، وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة، عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالى فى الأراضى الفلسطينية والجولان السورى المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا فى حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوى الذى يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذى بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية،بما يحقق السلام العادل والشامل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".

وفى ختام كلمته قال الوزير: "لا يسعنى إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على نجاح هذا المؤتمر، متمنيا التوفيق والسداد لجيلبرت هونجبو، متطلعين إلى توصيات تواجه تحديات عالم العمل الدولى، ومتطلعين أيضا إلى المزيد من التعاون مع المنظمة فى كل المشاريع التى بيننا، لتعزيز علاقات العمل، وتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية بشكل أوسع".

ويرأس وفد مصر الثلاثى الوزير حسن شحاتة، ويتكون الوفد من وزارة العمل آمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وعن الغرف التجارية: د محمد عطية الفيومى، ومحمد طلعت، ومن اتحاد الصناعات: د. سيد تركى، ومحمد عاطف، وعن فريق العمال: محمد جبران، وخالد عيش، وعبدالمنعم الجمل،وخالد الفقى، ومجدى البدوى،وعادل عبدالفضيل، وسولاف درويش، وعيد مرسال، وهشام عبد العزيز، وعماد حمدى، وهشام فؤاد،ومحمد عبد ربه، وعايدة محى الدين، وعبدالرحمن عبدالغنى، وسامى رزق، وكارولين سمير، ومحمد أبو العباس نوفل.

وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى بدأت أمس الأول الإثنين، بانتخاب على بن صميخ المرى وزير العمل القطرى رئيسا للمؤتمر،و هنرى كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس، كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر فى البنود المدرجة فى جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.