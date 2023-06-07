بالمؤتمر الطبى الإفريقى.. وزير الصحة: جائحة كورونا خلقت فرصا لتجديد الرؤى

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جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات ندوة "نظام الصحة العامة الجديد فى أفريقيا"، على هامش المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى، والمقام على أرض مصر بمشارك 90 دولة من الدول الإفريقية.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى ضرورة تحقيق المرونة فى الأنظمة الصحية الأفريقية وتعزيز التعاون بين الدول للعمل من خلال آليات واستراتيجيات جديدة لتحسين الصحة العامة للشعوب الأفريقية وتطوير أنظمة الرعاية الصحية ومواجهة التحديات المختلفة، والذى يتمثل أهمها فى تفشى الأمراض المعدية وتهالك البنية التحتية الصحية.
وأوضح الوزير أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى الأنظمة الصحية للدول الأفريقية، فضلاً عن التوزيع الغير عادل للخدمات الطبية ومن بينها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن تلك الجائحة أثرت بشكل كبير على القارة الأفريقية، حيث بلغ عدد الإصابات بالقارة الأفريقية أكثر 7 ملايين حالة و180 ألف وفاه حتى الآن، الأمر الذى خلق فرصة هامة لتجديد الرؤى وتحديد الأولويات وتنسيق الإجراءات نحو تحقيق الأمن الصحى للشعوب الأفريقية.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن الفجوة التى ظهرت جلياً فى توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الأفريقية، حثت بدورها الجهود الأقليمية لتلبية احتياجات القارة فى الحصول على اللقاحات بشكل كافِ وفى الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، حيث كون الاتحاد الإفريقى فريق عمل لتوفير اللقاحات فى الدول الافريقية "AVATT"، حيث حصل الـ AVATT على أكثر من 270 مليون جرعة من اللقاحات (فايزر، جونسون آند جونسون، أسترازينيكا) مما ساهم فى الوصول إلى معدلات التطعيم المطلوبة، لافتاً إلى أن تلك التجربة تعد نموذج يحتذى به ويفخر به كل مواطن افريقى، وأظهر بدوره أهمية تنسيق العمل والتعاون والتضامن لتجاوز التحديات الصحية والتأهب للتحديات الصحية المستقبلية.
أوضح الوزير أن نظام الصحة العامة الجديد فى القارة الإفريقية يعتمد على 5 محاور رئيسية، وهى؛ (قدرة مؤسسات الصحة العامة الأفريقية على التنسيق فيما بينهم لمواجهة حالات الطوارئ الصحية وتطوير وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة وبناء القدرات، القدرة على تحديد التحديات وآليات مواجهتها وتوفير الرعاية للمرضى ومنع انتشار الأمراض، التوسع فى تصنيع اللقاحات والأدوية من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية زيادة الموارد المحلية وزيادة الاستثمار فى الأمن الصحى، التوسع فى الشراكات التى تضمن دمج أصحاب المنفعة وتنفيذ خطط عمل فعالة).
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