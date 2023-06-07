بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية 2023

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 137 ألفا و250 طالبا وطالبة، موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، إضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم والبكم ومستشفى 57357، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة. واختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 26 مايو 2023. وينشر دوت الخليج نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، كاملة بالاسم ورقم الجلوس والدرجات. لمعرفة النتيجة اضغط هنا.

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