- 1/2
- 2/2
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والتى تفقد خلالها مراحل العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار والتى تعمل حاليا بطاقة 10 آلاف م3 وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م3 يومياً فى إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتى تشمل توسيع دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى 30 ألف م 3 خلال عام.
وكلف محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال اللوجيستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمنى المحدد لها والتى كانت تعد أحد المطالب الملحة للمواطنين.
كما تفقد أحمد راشد محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر والتى انتهت أعمال المرحلة الأولى منها بطاقه 40 ألف م3 وخلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوى وأم دينار إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة 40 ألف م3 لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى 80 ألف م3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م3 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.