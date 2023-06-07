الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م3

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة فى إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.





تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته الميدانية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والتى تفقد خلالها مراحل العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار والتى تعمل حاليا بطاقة 10 آلاف م3 وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م3 يومياً فى إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتى تشمل توسيع دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى 30 ألف م 3 خلال عام.

وكلف محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال اللوجيستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمنى المحدد لها والتى كانت تعد أحد المطالب الملحة للمواطنين.

كما تفقد أحمد راشد محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر والتى انتهت أعمال المرحلة الأولى منها بطاقه 40 ألف م3 وخلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوى وأم دينار إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة 40 ألف م3 لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى 80 ألف م3.