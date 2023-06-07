الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وتبادل وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأنجولى تيتى أنطونيو التوقيع على بروتوكولات التفاهم بين مصر وأنجولا فى مجال تبادل المعلومات والتعاون الأمنى، كما تم التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون فى مجال الموارد المائية والطاقة النظيفة والكهرباء بين البلدين.

وكانت مراسم استقبال رسمية أقيمت فى وقت سابق اليوم، للرئيس السيسى، فى القصر الرئاسى فى العاصمة الأنجولية لواندا، وذلك فى مستهل جولة إفريقية تشمل زامبيا وموزمبيق.