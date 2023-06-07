جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجى فى إطار آلية التشاور السياسى بين مصر والمجلس.
تناول الاجتماع عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة الى مناقشة مشروع خطة العمل المقترحة للتعاون بين مصر والمجلس فى عدة مجالات مع التركيز على ملفى الأمن الغذائى والاستثمار.
وتم خلال اللقاء التأكيد على الأهمية التى توليها مصر للتعاون والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجى، ليس فقط على المستوى الثنائى بل أيضا على المستوى الجماعى، مما يوفر إطارا مؤسسياً للتعاون مع دول الخليج، كما يفتح المجال لإقامة مشاريع تعاون كبرى فى المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها بين مصر ودول الخليج على الصعيدين الثنائى والجماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير الخارجية يترأس اجتماع كبار المسؤولين بين مصر والتعاون الخليجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.