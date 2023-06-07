مساعد وزير الخارجية يترأس اجتماع كبار المسؤولين بين مصر والتعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والسفير أحمد بن هاشل المسكرى رئيس دائرة مجلس التعاون ودول الجوار الإقليمى بوزارة خارجية سلطنة عمان، اجتماع كبار المسؤولين من وزارات الخارجية فى مصر ودول مجلس التعاون الخليجى الذى عقد بالرياض يوم 5 يونيو 2023.





جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجى فى إطار آلية التشاور السياسى بين مصر والمجلس.

​تناول الاجتماع عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة الى مناقشة مشروع خطة العمل المقترحة للتعاون بين مصر والمجلس فى عدة مجالات مع التركيز على ملفى الأمن الغذائى والاستثمار.

وتم خلال اللقاء التأكيد على الأهمية التى توليها مصر للتعاون والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجى، ليس فقط على المستوى الثنائى بل أيضا على المستوى الجماعى، مما يوفر إطارا مؤسسياً للتعاون مع دول الخليج، كما يفتح المجال لإقامة مشاريع تعاون كبرى فى المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها بين مصر ودول الخليج على الصعيدين الثنائى والجماعى.

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