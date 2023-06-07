الجامعة العربية تتلقى «المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية»

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للجامعة، أن هذه الشخصيات أشادت خلال لقاء مع ممثلى الأمانة، بقرار القمة العربية الأخيرة فى جدة الذى أكد على احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التى تبذلها الدول العربية على المستوى الإنسانى لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
واعتبر جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبنى مبادرة بعينها.
هذا وتواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى للمساهمة فى حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار فى البلاد.
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