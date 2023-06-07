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جدة - نرمين السيد - وتشارك الهيئة من خلال جناح العرض الخاص بها، وذلك لاستعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التى تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعى مع الهيئة.
ويتواجد ممثلون عن الهيئة على مدار الثلاثة أيام لانعقاد المعرض والمؤتمر، ويأتى ذلك فى ضوء مشاركة الهيئة كداعم وشريك أساسى للمعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الثانى Africa Health Excon، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية فى الفترة من 6 - 9 يونيو 2023، والمقام فى مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) فى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الدواء يتفقد جناحها بمعرض المؤتمر الإفريقى الطبى الثانى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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