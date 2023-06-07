الرئيس السيسي ونظيره الأنجولى يشهدان مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 03:30 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأنجولى جواو لورنكو، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا جواو لورينسو يعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبناء علاقات قوية ومجالات التعاون القائمة، وتطوير التعاون فى كافة المجالات وخاصة المجالات التنموية التى لها علاقة بالتشييد والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن دولة أنجولا تشهد نمواً اقتصاديا، وتتطلع إلى التعاون مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها مصر، وهو ما ستركز المحادثات عليه.

وقال المستشار أحمد فهمى، أن المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنجولي ستتناول أيضاً على المستويين الإقليمى والدولى القضايا المطروحة التى لها علاقة بالشمال الأفريقى وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى سواء الأزمة السودانية أو النشاط الذى يقوم به الرئيس الأنجولي وبلاده فى تسوية النزاعات من خلال مؤتمر دول البحيرات العظمى، ومنطقة الجنوب والوسط .

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصرى يزور أنجولا ، ويشارك بعد ذلك بقمة الكوميسا بزامبيا ويزور موبوتو عاصمة موزمبيق، وذلك يعد امتدادًا للدور المصرى بأفريقيا والذى شهد نشاطا واضحا وملموسا على صعيد القارة بأسرها خلال السنوات الماضية ، وكذلك الاهتمام المصرى المكثف والذى وصل إلى ذروته عام 2019 برئاسة مصر للاتحاد الافريقى، واستمرت تلك الذروة فى الدور المصرى حتى الآن مع رئاسة مصر للكوميسا عام 2021، حيث ستقوم مصر بتسليم رئاسة التجمع غدا الخميس إلى دولة زامبيا ، بالإضافة إلى رئاسة مصر إلى النيباد (الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى) فى العام الماضى.