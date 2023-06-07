الآن.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية برقم الجلوس

جدة - نرمين السيد - نتيجة الشهادة الاعدادية فى القليوبية

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى القليوبية من هنا ومن هنا

ومن جانبه أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة نجح منهم 78036 طالب وطالبة.