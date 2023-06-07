وزيرة التضامن: اهتمام رئاسى بضرورة حوكمة الدعم ووصوله لمستحقيه

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة لملف الحماية الاجتماعية وتشديده المستمر على حوكمة الدعم سواء النقدى أو العينى، والتأكد من الاستهداف الدقيق ووصوله لمستحقيه.





جاء ذلك فى تصريحات أدلت بها الوزيرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش رئاستها لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.

وفى ردها على سؤال بشأن أشكال وقيمة الدعم المقدم من الوزارة للمواطنين الأولى بالرعاية، قالت القباج إنه يتم تقديم دعم نقدى لإجمالى 5.2 مليون أسرة فقيرة تضم 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بـ 31 مليار جنيه سنويا، منهم 60% من المستفيدين من تكافل، و40% من المستفيدين من كرامة ، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدعم امتد إلى تأثيث 21.624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالى تكلفة 756 مليونا و193 ألفا و551 جنيها، فى مناطق (أهالينا – روضة السيدة زينب – الأسمرات 3 – المحروسة 1،2 – مدينة الغردقة – معا – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمى - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، ومن المقرر أن تستهدف الوزارة خلال عام 2023، فرش وتأثيث عدد 11,581 وحده سكنية بإجمالى تكلفة تقديرية للمشروعات تبلغ نحو 984 مليون جنيه، فى مناطق (أرض الإنتاج الحربى - مدينة العبور الجديده -أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية، كشفت الوزيرة عن أن عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر بلغ 623 ألفا و533 مستفيدا بإجمالى رأس مال 3.1 مليار جنيه، مشيرة إلى أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

وأوضحت الوزيرة أن مظلة الحماية الاجتماعية امتدت لتصل إلى الأطفال، وتقوم الوزارة بتمويل 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالى تكلفة 100.800 مليون جنيه مصرى، حيث تبلغ تكلفة النقاط التى يتم إضافتها على بطاقة الدعم الغذائى 120 جنيها شهريا، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

وأشارت إلى أنه تم بناء وتطوير 1007 حضانات طفولة مبكرة و21 مركزا للأسرة والطفل يستفيد منها 71 ألفا من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه وتم تدريب 5500 ميسرة بالحضانات.