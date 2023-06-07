«الوطنى للعمل الأهلى» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» بالمنيا (صور)

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كما تم خلال الورشة عرض عدد من التوصيات والمقترحات التى يتم العمل عليها خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة "ازرع" وذلك بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والشخصيات العامة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيرى الأول للتحالف بمحافظة المنيا، وقبل ساعات من إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" التى تتم بشكل تشاركى بين مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والتعاونيات الزراعية.
يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيا و27 اتحاد إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.
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