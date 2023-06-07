جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية فى علاج 4 ملايين مصاب بفيروس سى بنسبة شفاء أكثر من 98.6%، وتم إعلان مصر خالية من فيروس سنة 2019، بما ساهم فى رفع المعاناة عن ملايين الأشخاص والأسر وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.





وقال أحد مرضى فيروس سى، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، إنه ظل يعانى من فيروس سى بعد اكتشاف إصابته به حتى عام 2017. وأضاف "لفيت كتير وكنت بعطل شغلى عشان أروح أقعد فى محافظة تانية، عشان أشوف علاج واكشف، فلقيت الدكتور قالى قدامنا 5 أو 6 سنين على ما العلاج ينزل". وأوضح "الدنيا اسودت فى وشى ومبقتش عارف أعمل إيه.. لحد ما جت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتاعت 100 مليون صحة اللى وفرت علينا حاجات كتير وكان العلاج متاح للشعب المصرى كله". وتابع "أخدت العلاج 3 جرعات على 3 شهور.. والحمد لله أنا خالى من فيروس سى.. والحمد لله وقفت على رجلى تانى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مبادرة الرئيس.. قصة عودة مواطن لحياته الطبيعية بعد علاجه من «فيروس سى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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