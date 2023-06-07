هل ده كان وقت العاصمة الإدارية؟.. عمال: ربنا كرمنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحدث عامل فى أحد مشروعات العاصمة الإدارية، عن التطور الكبير الذى تشهده الأعمال، مجيبا عن سؤال: هل ده كان وقت العاصمة الإدارية؟، قائلا: "للى بيتكلم على السؤال دا، أقوله تعالى شوف بنفسك العمل فى العاصمة الإدارية.





وأضاف عامل آخر: "كنت مسافر وشغال مقاول حر هناك واتعرضت لحاجات كتير، حبس وغيره وتهديدات من تنظيم داعش، ولما جينا مصر اشتغلنا ولقينا فرص عمل كتير وأجمل من برا بكتير". وتابع آخر: "كنت مسافر فى 2009، علشان أكون مستقبلى واكل عيش وابدأ حياتى ولكن الدنيا اتدمرت وباظت ولكن ربنا كرمنا من 2016 وبدأنا شغل فى مصر وربنا كرمنا". ووجه آخر الشكر إلى الرئيس السيسى على المشروعات الكثيرة وتوفير فرص عمل كثيرة؛ واحتوائه ملايين العمال العائدين من الخارج، بسبب سوء الأوضاع فى الخارج حاليا.

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