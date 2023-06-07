الرئيس السيسي: 200 ألف سودانى نزحوا إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 04:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه خلال الأسابيع الماضية نزح 200 ألف سودانى إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك، مشددا على أن الصراع فى ليبيا والسودان أثر على مصر بشكل كبير.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الانجولى، إلى استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، معلقا:"علينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى السودانيين قائلا: "نوجه رسالة إلى الأشقاء في السودان حول أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة للأشقاء في السودان".