رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنَّه من المتوقع أنَّ يشهد الطقس نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عما شاهدناه الأسبوع الماضى.

ومن المتوقع أنَّ يصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة، كما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.