عاجل- السيسى ونظيره الأنجولى يبحثان ملفات العلاقات الثنائية وسد النهضة

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولى "جواو لورينسو" بمقر القصر الجمهورى بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وذلك فى إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا.





وقد أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس "چواو لورينسو" رحب بزيارة الرئيس إلى أنجولا فى إطار جولته الإفريقية، معربًا عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة لرئيس مصرى، ومثمنًا الدور الفاعل للرئيس فى معالجة القضايا الإفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكدًا تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التى تواجهها القارة، والتى تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقى المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الإفريقى.

كما أشار الرئيس الأنجولى إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميًا وشعبيًا، مؤكدًا ضرورة العمل فى هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لاسيما النواحى الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة فى العديد من المجالات منها تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، والتصنيع الدوائى، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والسياحة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة أنجولا للمرة الأولى، مؤكدًا الأهمية التى توليها مصر إلى تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولى، والرئيس "لورينسو"، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التى تربطها بأنجولا فى أبعادها المختلفة، خاصةً ما يتعلق بدور مصر فى دعم جهود التنمية فى أنجولا عبر تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنجولية، مشيدًا على وجه الخصوص بوتيرة النمو الاقتصادى التى تشهدها أنجولا كأحد النماذج الناجحة فى القارة الإفريقية، ومنوهًا إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصرى فى السوق الأنجولية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، خاصةً السودان، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف فى القارة الأفريقية، خاصةً من خلال تعزيز التعاون الأمنى بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، وذلك لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود. كما تناولت المباحثات قضية سد النهضة الإثيوبى حيث تم تأكيد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد اتساقا مع قواعد القانون الدولى وبما يراعى شواغل الأطراف المعنية.