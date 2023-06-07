الأكاديمية الوطنية للتدريب تعقد جلسة نقاشية حول الأزمة السودانية (صور)

جدة - نرمين السيد - تهدف الجلسة إلى رفع وعى الخريجين بالقضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ويأتى ذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية بتقديم وعرض كل ما هو مستجد وإثراء مساحات النقاش والحوار.

وقد ألقت الجلسة الضوء على عدة محاور، استعرضها مجموعة من خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجاءت كالتالى:

محور مستقبل الدولة الوطنية فى السودان

أكد أحمد عليبة ـ الخبير بمركز الأهرام ـ أن مصر حذرت من استمرار الحرب فى السودان، وما سيترتب عليه من انعكاسات سلبية على الدولة الوطنية بالسودان، من وجود اضطرابات داخلية وخارجية وتفكك السودان وهشاشة الدولة وضعفها، متناولا واقع الدولة الوطنية فى السودان بعد عام 2019، وإلى أى مدى تشكل الحرب انعكاسات على الدولة فى السودان، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل الدولة الوطنية فى السودان.

محور التأثير فى الهوية

ومن جانبه، ركز د. أيمن عبد الوهاب ـ نائب مدير المركز ـ على الدور الذى تلعبه الهوية الإفريقية "هوية وادى النيل"، مستعرضا الأزمة وخصوصية السودان من الجوانب الثقافية والاجتماعية والتحديات والفرص التى تواجهها، إلى جانب الهوية المشتركة، وتمثيل اللاجئين والمقيمين السودانيين لتعزيز الهوية المشتركة.

محور التأثير على الاقتصاد

أوضح أحمد قنديل ـ رئيس وحدة العلاقات الدولية ـ الموقف المصرى من الأزمة السودانية، وأسباب ومبررات قدوم السودانيين إلى مصر، وشرح أيضا تأثير وجود اللاجئين فى اقتصاد الدولة المضيفة فى ظل أزمة السودان واستمرارها، وأبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة على مصر، التى تؤدى فى نهاية الأمر إلى خطر تراجع التصنيف الائتمانى لمصر وتراجع التبادل التجارى، وغيرها.

محور التأثير على الأمن

وتحدثت إيمان رجب ـ خريجة البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية، وخبير الأمن الإقليمى، ورئيس وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بالمركز ـ عن تأثير الأزمة فى السودان فى الأمن القومى المصرى، من حيث حوكمة التعامل مع الوافدين من السودان، وقضية تهريب الأسلحة وتسلل العناصر الإجرامية، وقضية تأمين الحدود مع دول الجوار المباشر، والعلاقات الأمنية مع السودان، كما اقترحت مجموعة من التوصيات حول كيفية تحويل التأثير لفرص إيجابية تخدم المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.

محور التأثير على أوضاع الصحة والتعليم فى مصر

شددت سنية الفقى ـ الباحثة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ـ على التأثير الواضح للأزمة الأخيرة فى السودان فى قطاعى التعليم والصحة فى مصر، من خلال النظرة العامة على مؤشرات الإتاحة لهذين القطاعين، والمؤشرات الرئيسة وحجم المستفيدين، بالإضافة إلى وضع السودانيين فى مصر قبل وبعد الأزمة؛ وذلك وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى الخدمات المقدمة للاجئين فيما يخص قطاعى التعليم والصحة فى مصر، والمشاكل التى تواجه السودانيين فى هذين القطاعين.

محور التأثير المحتمل للأزمة فى السودان فى الإدراكات المتبادلة بين الشعبين المصرى والسودانى

كما أكد محمد عز العرب ـ رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية ـ على الفرق بين الصورة الذهنية للسودان فى الفكر المصرى، والصورة الذهنية لمصر فى الفكر السودانى، مستشهدا بالمصادر المتبادلة بين الدولتين، كما تناول تأثير الصورة الذهنية على أحداث الصراع فى السودان، ومداخل تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز علاقات مصر بالسودان.

وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة واسعة من خريجى الأكاديمية سواء الحضور بمقر الأكاديمية، أو المتفاعلين عبر تقنية "زووم"، بجانب الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة التى تخللت نهاية كل محور؛ فى محاولة لإيجاد حلول للقضايا والمشاكل التى طرحت فى ظل الأزمة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى، أصدره فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

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