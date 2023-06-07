هيئة الرعاية الصحية: التواصل مع الطبيب بشكل افتراضى «Virtual Doctor»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن إطلاق تقنية التواصل مع طبيب بشكل افتراضى «Virtual Doctor»، وذلك بعدة لغات أجنبية داخل جناحها التكنولوجى بالمعرض الطبى الإفريقى الثانى "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2023.





وجاء فى بيان الهيئة: "تتيح تقنية Virtual Doctor عبر الشاشات التفاعلية المتواجدة داخل جناح الهيئة، الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد، وذلك من خلال ربط الشاشات الكترونيا مع منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية،جنوب سيناء»، ومن ثم التواصل مع أفضل الأطباء والاستشاريين".

وأضاف، أنه تمكن التقنية الحديثة زائرى جناح الهيئة ومرتاديه من الدول الأجنبية ودول القارة الإفريقية، من الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم بشكل لحظى وتفاعلى خلال مدة زيارتهم للجناح، إضافة إلى أنها تعكس مهارة وكفاءة الطواقم الطبية من العاملين بالهيئة، وتؤكد الطفرة التكنولوجية التى تتحقق فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

ونوه البيان، إلى أهمية الاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية وكافة الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، لمناظرة الحالات وتوفير الرعاية الطبية اللائقة بالوفود المشاركة بهذا الحدث الذى تفخر مصر باستضافته لما له من أهمية كبيرة، كون المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بدأب وشغف على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية والوقوف على آخر ما توصلت له آليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى القطاع الطبى، وانتقاء أكثرها تقدما وتأثيرا على جودة ودقة الخدمة الطبية المقدمة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى، وخريطة الأمراض، وبما ينعكس بالإيجاب على منتفعى التأمين الصحى الشامل.

وتابع السبكى، أن مستهدفات الهيئة هو تبنى تقنيات تعزز دورها كذراع الدولة الرئيسى فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل بمعايير عالمية.

وتجدر الإشارة، إلى أن فعاليات معرض الطب الأفريقى الثانى “صحة إفريقيا Africa Health ExCon”، المقرر استمرار فعالياتها حتى يوم 9 يونيو 2023، يشارك بها أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، وهو بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الأفريقى بشكل سنوى، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى.