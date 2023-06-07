السيسى لنظيره الإنجولى: مصر ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأنجولى جواو لورينسو، عقب مباحثاتهما فى العاصمة الإنجولية لواندا.

وقال "السيسى": "إننا نفتح مسارًا للتعاون فى مجالات عديدة، مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب"، منوهًا بأن هناك فرصا للاستثمار بين أنجولًا ومصر، حيث إنَّ هناك أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل فى مجالات التعاون المشترك بقطاعات البنية التحتية والطاقة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أنَّ خبرة السبع سنوات فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة، مضيفًا: "نحن على استعداد للتعاون مع أنجولًا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار فى السوق الأنجولى من خلال لجنة مشتركة لبحث الفرص المشتركة لإعداد وتعظيم التبادل التجارى والصداقة المشتركة".

وشدد الرئيس على أنه سيتم دعم التعاون مع أنجولا فى باقى المجالات من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة، موضحًا أنَّ المباحثات مع الجانب الأنجولى تناولت التحول الرقمى والخصخصة، حيث تم مناقشة تجربة مصر الحالية للتحول إلى الاقتصاد الحر وتشجيع التعاون فى مجال الاستثمار.

وأضاف السيسى: "كما بحثنا التعاون القارى والدولى فى مجالات التعاون المشترك للبلدين، وكذلك فى مجال الأمن، واتفقنا على أهمية بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار".

وحول الأزمة فى السودان، قال الرئيس السيسى "إنَّ الصراع فى السودان أثر على مصر بشكل كبير، حيث إنه خلال الـ 8 أسابيع الماضية نزح حوالى 200 ألف سودانى إلى الحدود المصرية، لذلك لابد من استعادة الأمن والسلام فى القارة الإفريقية، وعلينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات".

ووجَّه الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى رسالة إلى الأشقاء فى السودان بشأن أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء، وبدء الحوار لتحسين الحياة للشعب السودانى.

وحول قضية سد النهضة، أكد الرئيس السيسى التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولى.

وقال الرئيس السيسى إنَّ "الماء فى إثيوبيا هو مورد مهم، ولكن فى مصر هو المورد الوحيد للمصريين، والكثير من الأشقاء فى أنجولا لا يدركون أنَّ 90% من مصر صحراء، وأن الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر النيل، وهو الصالح للزراعة"، مشددًا على ضرورة بحث الأزمة الليبية، وإيجاد حل للأزمة الروسية والأوكرانية.

وأعرب الرئيس السيسى، فى ختام كلمته خلال المؤتمر الصحفى، عن خالص الشكر للرئيس الأنجولى على الدعوة لزيارة أنجولا بمناسبة مرور 50 عامًا على استقلالها.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأنجولى، جواو لورينسو، أنَّ العلاقات بين مصر وأنجولا مهمة للبلدين، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى العلاقات بين البلدين ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأنه تم تحديد بعض مجالات التعاون فى الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء بالإضافة إلى مجال الأمن المعلوماتى والدفاع، وكذلك فى مياه الشرب والمرافق العامة والبنية التحتية.

وأشار إلى أنه فى عصر الرئيس السيسى، جرى تشييد عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية وبالتالى الشركات المصرية فى هذا المجال لديها خبرة عظيمة يمكن أن تقدمها لأنجولا التى تحتاج الكثير من أجل بناء بنيتها التحتية وتحقيق التنمية.

ودعا الرئيس الأنجولى الشركات المصرية إلى العمل فى السوق الأنجولى، وقال لورينسو أنه تباحث مع الرئيس السيسى فى مجال الأمن والسلم فى القرن الإفريقى، وكل المدن الإفريقية التى تأثرت بسبب الأوضاع فى ليبيا، والصراع الأخير فى السودان وهو بلد مجاور لمصر.

وأكد الرئيس الإنجولى ضرورة العمل المشترك بين البلدين، والعمل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، لافتًا إلى أنَّ مصر والسودان جزء من هذه الآليات الدولية، مشددًا على ضرورة العمل والتنسيق المشترك من أجل إيجاد أفضل ما يمكن أن الوصول إليه فى السلم والاستقرار فى السودان.

وأوضح "لورينسو"، أنه أجرى مع الرئيس السيسى نقاشًا فى عدة مجالات من بينها التعاون بين دول حوض النيل وبحث المصلحة المشتركة بين دول المصب والمنبع، مؤكدًا ضرورة أن يكون نهر النيل مصدر للوحدة وتسوية سوء الفهم.

وأضاف أنه يجب جلوس الجميع على طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة للاستفادة للجميع، مؤكدًا أن نهر النيل مورد ليس حكرًا لأى دولة بل هو ملك للجميع.

وفى مجال العلاقات الدولية، أشار لورينسو، إلى مناقشة ضرورة إيجاد آلية تسوية للنزاع الروسى الأوكرانى، مضيفا أن مصر وأنجولا توافقا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع فى أقرب وقت ممكن، لما سببه من أزمات إنسانية وعدم استقرار، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذا الصراع حتى لا يصل لأبعاد أخطر مما نتخيل، وهى أكبر الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية.

وأكد رئيس أنجولا أنَّ زيارة الرئيس السيسى مهمة لأنجولا، داعيا الرئيس السيسى إلى زيارة بلاده فى نوفمبر 2025، للاحتفال بمرور 50 عامًا على استقلال دولة أنجولا، منوها بأن الرئيس السيسى قد وجه له دعوة لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة، مرحبًا بهذه الدعوة الكريمة.