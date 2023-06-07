فيورنتينا ضد وست هام.. اعتقال 16 مشجعا إيطاليا وإصابة 3 إنجليز فى اشتباكات دامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 07:28 مساءً - اعتقلت السلطات التشيكية 16 مشجعاً من المنتمين لنادي فيورنتينا بسبب أعمال شغب دامية في العاصمة براج قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام وست هام اليوم الأربعاء على ملعب "فورتونا أرينا" بمدينة براج عاصمة التشيك في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

ووقع 3 مصابين من مشجعي نادي وست هام بعد التعدي على حانة وسط المدينة تواجد بها مشجعي الفريق الإنجليزي.

وسيطرت السلطات في التشكيل نوعا ما على الاشتباكات التي حدثت بين جماهير الفريقين والتي كادت أن تؤدي الى مجزرة.

وتأهل فريق فيورنتينا على حساب بازل الى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بركلات الجزاء بنتيجة 3-1 بعد تعادلهما في مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-3.

بينما تأهل فريق وست هام الى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب الكمار الهولندي بنتيجة 3-1 بعدما فاز في مباراتي الذهاب والعودة.

فيورنتينا ضد وست هام



ولم يسبقا لكلا الفريقين أن التقيا في البطولات الأوروبية أو ودياً وستكون مواجهة الليلة هي الأولى من نوعها بين الناديين الباحثين عن التتويج الأوروبي لهما.

ويتفوق نادي وست هام في القيمة التسويقية بواقع 453 مليون يورو على حساب فيورنتينا الذي تتوقف قيمة لاعبيه عند 236 مليون يورو.

ويتصدر ديكلان رايس نجم وست هام قائمة أغلى اللاعبين بواقع 80 مليون يورو، بينما يأتي اللاعب نيكولاس جونزاليس الأعلى في فريقه الإيطالي.

فيورنتينا ضد وست هام

وتصطدم خبرة ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام بتألق فينتشنزو إيطاليانو مدرب فيورنتينا الذي قاد ناديه لعروض قوية جعلته مرشحاً لتدريب يوفنتوس الموسم القادم.

وفشل نادي فيورنتينا في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المنقضي بعدما حجز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 11 لقاء وخسارة 12 مواجهة وتسجيل 53 هدفاً وتلقي 43.

ونفس الحال نادي وست هام الذي فشل في حجز أي مقعد أوروبي بعدما ظل طيلت النصف الثاني من الموسم مهدداً بالهبوط وضمن البقاء بعدما حجز المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 20 مواجهة وتسجيل 42 هدفاً وتلقي 55.

ويحمل نادي روما لقب النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وحال تتويج فيورنتينا باللقب ستحظى الأندية الإيطالية بلقبي البطولة حتى الآن.

وعلى الصعيد الفردي يسعى آرثر كابرال لاعب فيورنتينا الى تسجيل هدفاً والانفراد بصدارة ترتيب هدافي البطولة بينما يطارده زميله لوكا جوفيتش وميشيل أنطونيو نجم وست هام أصحاب الأهداف الستة في المسابقة القارية.

ويحصل الفائز على لقب دوري المؤتمر الأوروبي على 5 ملايين يورو، بينما ينال الوصيف 3 ملايين.

فيورنتينا ضد وست هام

فيورنتينا ضد وست هام