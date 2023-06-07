إسماعيل صفوت رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران

جدة - نرمين السيد - وتم تعيين إسماعيل صفوت للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا لمحمد عويضة الذى قدم المهندس يحيى زكريا الشكر له على جهوده خلال فترة توليه رئاسة القطاع.

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