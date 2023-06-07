وزير العمل: مصر داعم للحق الفلسطينى تنفيذا للشرعية الدولية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير العمل، حسن شحاتة اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع نظيره الفلسطينى نصرى خليل سليم أبو جيش، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة رقم 111 لمؤتمر العمل الدولى، المنعقد بجنيف بحضور أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم، حيث بحث الوزيران تفعيل سبل التعاون والعمل المشترك.





ووجه الوزير الفلسطينى الشكر والتقدير، إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته فى "اجتماع الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد فى العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجارى، وكذلك على كلمة مصر التى ألقاها الوزير شحاتة، اليوم فى مؤتمر العمل الدولى الداعمة للحق الفلسطينى، طبقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

كما وجه الوزير الفلسطينى الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على دورها الريادى فى الدفاع عن حقوق شعب وأرض فلسطين، وعرض الوزير الفلسطينى على نظيره المصرى التحديات التى تواجه سوق العمل الفلسطينى، مشيدا باللقاء الذى جمع مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذى زار مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى ضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطنى، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة، وبحثوا عددا من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد شحاتة على استعداد "الوزارة" إلى تفعيل التعاون بين البلدين فى مجال التدريب المهنى والدعم الفنى، والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال لصالح العمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بما يخدم "الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل"، وكذلك التنسيق والدعم فى كافة المحافل الدولية تطبيقا للمرجعية الدولية، وقال إنه سوف يعرض على مدير عام منظمة العمل الدولية فى لقاء، الخميس، كافة مطالب أطراف العمل فى فلسطين.

وكان شحاتة ألقى كلمة مصر صباح اليوم، أمام مؤتمر العمل الدولى وقال فيها نصا:"لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالى فى الأراضى الفلسطينية والجولان السورى المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا فى حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوى الذى يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذى بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية،بما يحقق السلام العادل والشامل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".