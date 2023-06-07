وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى بيان اليوم، أن إنشاء المخزن يأتى فى إطار المشروع القومى لإنشاء 7 مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، لزيادة المساحات التخزينية للسلع التموينية سواء المجففة أو المبردة أو المجمدة على مدار العام وتقليل الهادر مما يسهم فى رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف 7 مخازن استراتيجية تخدم أكثر من محافظة وتشمل المرحلة الأولى للمشروع إقامة مستودعات فى كلا من الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم، على أن يتم فى المرحلة الثانية طرح إنشاء 3 مستودعات أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين يضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجى بالسويس السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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