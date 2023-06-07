سفارة فنلندا بالقاهرة تنظم منتدى الاقتصاد الدائرى لبحث مكافحة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - ناقش منتدى الاقتصاد الدائرى العالمى الذى نظمته سفارة فنلندا بالقاهرة بمشاركة لفيف من الشخصيات من بينهم أكاديميون ورجال أعمال وصناع سياسة وخبراء، عدة موضوعات تتعلق بالاقتصاد الدائرى والدور الذى تلعبه الدائرة فى اقتصادات المستقبل، وكذلك مكافحة تغير المناخ وأزمة الطبيعة.





ويهدف منتدى الاقتصاد الدائرى الذى يعد مبادرة عالمية لفنلندا وصندوق الابتكار الفنلندى "سيترا" إلى بحث سبل الابتكار فى الاقتصاد الدائرى ومناقشة فرص للمشروعات التى تشمل القطاعين الخاص والعام. وذكر بيان لسفارة فنلندا بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن مصر تعتبر واحدة من أكبر المراكز الصناعية فى منطقة شمال إفريقيا، لكنها خصصت القليل من الموارد لتطوير مسار اقتصادى دائرى يواكب تطورها الصناعى، مشيرا إلى استعداد العديد من مؤسسات التنمية الدولية لتقديم المساعدة لمصر فى هذا المجال. ونقل البيان قول سفير فنلندا بالقاهرة بيكا كوسونن: "أنا سعيد لأننا نجلب الخبرة الفنلندية فى مجال الاقتصاد الدائرى هنا على طاولة المفاوضات فى مصر.. منتدى الاقتصاد الدائرى العالمى يعد فرصة للحوار وطرح الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية".

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