محافظ الشرقية يطلق مبادرة «فى كل ثانية حياة»

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مبادرة "فى كل ثانية حياة" بالمحافظة، بمشاركة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور حلمى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، ومديرى الإدارات المختلفة بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعدد من مديرى المستشفيات العامة والتعليمية وأمانة المراكز الطبية والمركزية والنوعية بالمحافظة وممثلين عن الازهر والأوقاف والكنيسة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام الكبير بصحة وسلامة المواطنين، واستكمالا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الصحية بالقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية وغيرها، وضمن ورؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،





ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى والمواطنين، وتقديم خدمة مجانية وذات جودة عالية لهم ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، مع تنفيذ يوم توعوى لانطلاق فعاليات حملة "فى كل ثانية حياة" لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية والجلطات.

شهد محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة اليوم التوعوى لانطلاق فعاليات حملة "فى كل ثانية حياة"، والتى تنفذها الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة ضمن المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ والتى تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الذبحات الصدرية والجلطات الحادة.

بدأت الفعاليات بكلمة للدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، والذى أوضح فيها أهداف المشروع القومى الذى يعمل على توحيد كافة الجهود لتوفير الرعاية الطارئة والعاجلة للمريض دون حاجة أهل المريض للبحث بين المستشفيات، بحيث تلتزم جميع المستشفيات بتقديم خدمات العلاج للحالات الطارئة والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 على أن يتم تسجيل جميع حالات الطوارئ التى تحتاج لرعايات مركزة أو خدمات طارئة على المشروع القومى للرعايات والحضانات والحالات الطارئة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لاستقبال الحالات التى تحتاج الى خدمات غير متوفرة بمستشفيات المحافظة وكذلك التوعية بكيفية القيام بالإنعاش القلبى الرئوى، خاصة أن التعامل الأمثل فى الثوانى والدقائق الأولى من الإصابة من شأنها إنقاذ حياة المريض بجانب توعية المواطنين بمسببات الإصابة بأمراض القلب والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها.

كما تضمنت الفعالية عرض فيديو عن أقسام الرعاية الحرجة بالمستشفيات أعقبها كلمة الدكتور حلمى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، أعرب فيها عن تقديره لمحافظ الشرقية لدعمه المستمر وتوجيهه بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة، والتى يتم تنفيذها لتعظيم دور خدمات الطوارئ، بهدف الوصول لنسب ومعدلات الشفاء العالمية فى هذا المجال لافتا الى أن المبادرة أطلقها معالى وزير الصحة والسكان فى ديسمبر 20222 داخل 12 محافظة وتم التوسع بها لتعمل حاليا فى 20 محافظة كمرحلة أولى، حيث تم استقبال 2114 حالة منذ انطلاق المبادرة وتحويل 1743 حالة، وإجراء 1010 قسطرة قلبية وتركيب 628 دعامة وتركيب 87 منظم ضربات قلب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، أنه منذ انطلاق المبادرة فى نهاية 2022 تم توفير سيارات إسعاف مجهزة على مستوى عال، حيث يتم تقييم الحالة المبدئية للمريض عن طريق طبيب يقوم بالرد على الحالة وتوجيه لأقرب مستشفى لتلقى العلاج الملائم بمعرفة فريق طبى متميز بمستشفيات الإحالة للتعامل مع المريض بسرعة وحرفية عالية، وتوفير أدوية التدخل السريع بمستشفيات الإحالة لمرضى جلطات القلب الحادة من خلال الإدارة المركزية للرعاية، والتى تقوم بتقديم الاستشارات الطبية اللازمة وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته للمبادرات الصحية، وحدوث طفرة غير مسبوقة بالمنظومة الصحية، وتوفير رعاية طبية لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، ومقدما الشكر أيضا لوزير الصحة والسكان ومحافظ الشرقية، على دعمهم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، ومؤكدا على التعاون المثمر والوثيق بين جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية، لتوفير خدمات طبية لائقة للمواطنين، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها مستشفيات مديرية الشئون الصحية من بقية مستشفيات المحافظة غير التابعة لها عن الفترة من بداية عام 2021 وحتى نهاية الشهر الماضى بلغ 3184 حالة منهم 442 حالة من المستشفيات الجامعية و51 حالة من هيئة التأمين الصحى و492 حالة من مستشفى الأحرار التعليمى و2199 حالة من مستشفيات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن عدد الحالات التى تم استقبالها من محافظات الجوار عن نفس الفترة بلغ 15 حالة منهم 5 حالات من محافظة السويس و9 حالات من محافظة الإسماعيلية وحالة واحدة من محافظة بورسعيد وتم استحداث خدمة Plasmapheresis لأول مرة بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية ويتم تقديمها لجميع المرضى مجانا سواء من خلال قرارات التأمين الصحى أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، بينما أعرب نائب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته للمشاركة فى هذه الفعالية الهامة والتى أظهرت مدى التعاون والتنسيق بين كافة القطاعات الصحية المختلفة، قائلا: "نحن جميعا نعمل فى منظومة صحية واحدة هدفنا الأسمى خدمة المريض وتوفير أعلى درجات الرعاية والعناية به للوصول لمجتمع صحى وسليم".

كما أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، التى تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقا للإمكانات المتاحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، واصفا المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعبقرية، لما تحققه من طفرات كبيرة فى تقديم خدمات ورعاية صحية وعلاجية للمرضى وترسم أمامنا الخريطة الصحية فى مصر بهدف تحسين صحة المصريين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية فى ظل رؤية مصر 2030، مثمنا مجهودات العاملين بالقطاع الصحى الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم فى مواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.