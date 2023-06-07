رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء الأردني (صور)

فى مُستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء الأردنى عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تربط مصر والأردن على كافة الأصعدة، واستعرض رئيس الوزراء الأردنى مجالات التعاون المصرية - الأردنية.

وأشار إلى دورية انعقاد اللجان العليا الدائمة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية - الأردنية، مُشيدًا بما تشهده الدولة المصرية من نهضة عُمرانية شاملة، خاصة فى مجال البنية التحتية والطرق، كما تطرق رئيس الوزراء الأردنى إلى تنسيق الرؤى المصرية الأردنية المُشتركة حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

خلال اللقاء، جدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر الراسخ بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن على المستويين الرسمى والشعبى، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن على كافة الأصعدة والمستويات لمواجهة التحديات المُشتركة وإيجاد حلول للقضايا الاقليمية وفى مُقدمتها القضية الفلسطينية.

كما استعرض المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب آليات التعاون البرلمانى المصرى - الأردنى، والتى تشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف البرلمانية فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، مُشيرًا إلى تدشين مجلسى النواب المصرى والأردنى للجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الأردنية لتكون قناة مُهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.