عاجل- الرئيس السيسى يصل إلى زامبيا للمشاركة فى قمة «كوميسا»

جدة - نرمين السيد - وأذاعت قناة "إكسترا نيوز"، بثا مباشرًا للحظة وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة لوساكا. ويشارك الرئيس السيسى غدا الخميس، فى أعمال القمة الـ 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا والتى ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. تأتى زيارة الرئيس السيسى إلى زامبيا فى إطار جولة إفريقية تشمل أيضا موزمبيق.

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