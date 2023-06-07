كريم بنزيما يصل السعودية لبدء مسيرته مع اتحاد جدة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 يونيو 2023 10:28 مساءً - وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة الجديد، مساء الأربعاء، إلى السعودية، لبداية مشواره الجديد فى مسيرته الكروية، مع فريق النمور، بعد الانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع "تويتر"، قائلا: "أهلًا بالبنـز في معقل النمور! منتظرينك بالجوهرة!". ووصل النجم الفرنسي إلى مطار جدة، رفقة أنمار الحائلي، رئيس النادي السعودي، قادمين من العاصمة الإسبانية مدريد.

وكشف نادي الاتحاد أن حفل موعد تقديم كريم بنزيما، سيقام في تمام التاسعة إلا الربع من مساء غد الخميس، على ملعب "الجوهرة" وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمشجعي النادي.

وأعلن نادى اتحاد جدة السعودى، الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، أمس الثلاثاء، التعاقد مع النجم الفرنسى كريم بنزيما لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.

ونشر اتحاد جدة فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه التعاقد مع بنزيما وكتب "البنــز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن بنزيما سوف يحصل على مبلغ 100 مليون يورو سنويا، رفقة نادى الاتحاد. وقضى بنزيما 14 موسما مع النادي الملكي، ونجح في التتويج بـ 24 لقبا.

وصول كريم بنزيما

وصول كريم بنزيما