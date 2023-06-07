الأنبا مرقس وليم يلتقى جمعية القديس مار منصور للفقراء

جدة - نرمين السيد - وحمل أعضاء الجمعية تهنئة أبناء النشاط المنصورى للأب المطران بتكريسه أسقفا لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك. من جانبه، عبر الأنبا مرقس وليم عن سعادته بخدمة مار منصور فى رعاية الفقراء بالإيبارشية، داعيا أعضاء الجمعية إلى معايشة الروحانية المنصورية فى البحث عن أخوة الرب والاعتناء بهم كقول المسيح "كل ما فعلتموه بأحد إخوتى هؤلاء الصغار بى قد فعلتم".

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