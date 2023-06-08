التحالف الوطنى.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «ازرع» من المنيا

جدة - نرمين السيد - وتنطلق مبادرة "ازرع" بمشاركة عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى، والتعاونيات الزراعية.

كما نظم التحالف الوطنى، ورشة عمل كان اهتمامها هو مناقشة مسألة التحديات التى تواجه القطاع الزراعى بشكل عام، إضافة إلى مسألة تنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية.

هذا، وشددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، على أهمية هذا المؤتمر وهذه المبادرة، فى محافظة المنيا.

وأشارت إلى أن الأهالى كانوا حاضرين بقوة، رغم الطقس السيىء، والمشاركة كانت كبيرة.