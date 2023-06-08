محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا باعتماد ترقية 6280 معلمًا

جدة - نرمين السيد - أصدر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، قرارا باعتماد ترقية 6280 معلمًـا من شاغلى وظائف المعلمين وما يعادلها، والذين استوفوا البرامج التدريبية التى نظمتها الأكاديمية المهنية للمعلمين بموجب قرارات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام " 41 ، 55 ، 56 ، 81 " لعام 2023.





يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتابًـا عن ترقية 120 ألف معلم، تأخذ فى الاعتبار أقدمية حقوق المعلمين عند الترقية، مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها عند الترقية.

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