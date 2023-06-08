نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء.. أما بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط لرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة جنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 29

العاصمة الإدارية 38 29

6 أكتوبر 39 28

بنهــــا 38 29

دمنهور 37 29

وادى النطرون 39 28

كفر الشيخ 37 28

المنصورة 38 29

الزقازيق 39 30

شبين الكوم 38 29

طنطا 37 26

دمياط 28 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 24

العريش 30 25

رفح 30 24

رأس سدر 39 20

نخل 38 14

كاترين 28 16

الطور 37 24

طابا 36 27

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 34 23

العلمين الجديدة 33 22

مطروح 25 17

السلوم 25 19

سيوة 39 20

رأس غارب 40 29

الغردقة 38 27

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 28

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 38 28

بنى سويف 39 29

المنيا 40 28

أسيوط 41 29

سوهاج 42 28

قنا 44 29

الأقصر 46 30

أسوان 45 31

الوادى الجديد 45 30

أبوسمبل 45 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 46 32

المدينة 43 29

الرياض 43 28

المنامة 41 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 43 33

الكويت 46 30

دمشق 35 20

بيروت 27 24

عمان 33 23

القدس 33 23

غزة 29 25

بغداد 44 29

مسقط 38 32

صنعاء 30 15

الخرطوم 39 31

طرابلس 26 22

تونس 30 22

الجزائر 25 20

الرباط 27 18

نواكشوط 33 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 29 16

إسطنبول 24 18

إسلام آباد 39 25

نيودلهى 40 28

جاكرتا 33 24

بكين 33 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 28 18

أثينا 28 18

روما 27 16

باريس 29 17

مدريد 23 15

برلين 29 17

لندن 22 12

مونتريال 15 10

موسكو 22 13

نيويورك 22 13

واشنطن 27 14

أديس أبابا 25 13