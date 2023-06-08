رونالدو عن انتقال بنزيما لاتحاد جدة : كنت أعلم بقدومه للسعودية.. وأرغب فى مواصلة اللعب 3 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 12:30 صباحاً - تحدث النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عن انتقال زميله السابق فى ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بعقد لمدة 3 سنوات، خلال الصيف الحالي.

وقال رونالدو، على هامش إطلاق أحد مشروعاته الجديدة فى إسبانيا، اليوم الأربعاء: "كريم جاء إلى السعودية، لكنني متأكد بنسبة 100٪ أن الكثيرين سوف يأتون من بعده".

وأضاف: "كنت أعرف أنني سأفتح الصندوق الصغير للجزيرة العربية، عندما ذهبت إلى هناك في غضون 2-3 سنوات ستكون واحدة من أهم البطولات".

وتابع: "كنت أعلم أن كريم قادم إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل 5 دوريات في المستقبل".

وعن مستقبله مع كرة القدم، قال البرتغالي: "أود أن ألعب 2-3 سنوات أخرى، ولدي الرغبة في شراء ناد مستقبلا".

وعن حبه لإسبانيا، قال رونالدو: "أنا أستثمر كثيرًا في إسبانيا، أنا مغرم جدًا بهذه البلد، لدي منزل هنا، وآمل أن أعيش هنا، سيكون أحد الأماكن التي سأعيش فيها عندما أعتزل".