أخبار مصرية

رونالدو عن انتقال بنزيما لاتحاد جدة : كنت أعلم بقدومه للسعودية.. وأرغب فى مواصلة اللعب 3 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يونيو 2023 12:30 صباحاً - تحدث النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، عن انتقال زميله السابق فى ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بعقد لمدة 3 سنوات، خلال الصيف الحالي. 

وقال رونالدو، على هامش إطلاق أحد مشروعاته الجديدة فى إسبانيا، اليوم الأربعاء: "كريم جاء إلى السعودية، لكنني متأكد بنسبة 100٪ أن الكثيرين سوف يأتون من بعده". 

وأضاف: "كنت أعرف أنني سأفتح الصندوق الصغير للجزيرة العربية، عندما ذهبت إلى هناك في غضون 2-3 سنوات ستكون واحدة من أهم البطولات". 

وتابع: "كنت أعلم أن كريم قادم إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل 5 دوريات في المستقبل". 

وعن مستقبله مع كرة القدم، قال البرتغالي: "أود أن ألعب 2-3 سنوات أخرى، ولدي الرغبة في شراء ناد مستقبلا". 

وعن حبه لإسبانيا، قال رونالدو: "أنا أستثمر كثيرًا في إسبانيا، أنا مغرم جدًا بهذه البلد، لدي منزل هنا، وآمل أن أعيش هنا، سيكون أحد الأماكن التي سأعيش فيها عندما أعتزل". 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا