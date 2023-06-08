جامعة قناة السويس تستضيف الاجتماع التحضيرى لتحالف الجامعات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن فكرة تحالف الجامعات بإقليم القناة وسيناء، والذى يضم 13 جامعة مصرية، جاءت فى إطار تعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورواد الصناعة فى إقليم القناة وسيناء، والعمل على التبادل المستدام للخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة تسهم فى تعزيز الابتكار التكنولوجى والنمو الاقتصادى.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مندور لرؤساء الجامعات المشاركة فى التحالف، خلال انعقاد الاجتماع التحضيرى لتفعيل البروتوكول المقرر توقيعه يوم الأحد 18 يونيو الحالى على هامش استضافة جامعة قناة السويس للمجلس الأعلى للجامعات بحضور ورعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن التحالف يضم 13 جامعة هى قناة السويس والإسماعيلية الأهلية وبورسعيد وبورسعيد الأهلية وشرق بورسعيد التكنولوجية، والسويس والزقازيق، والزقازيق الأهلية والملك سلمان الدولية والعريش وسيناء والجلالة والصالحية، كما يضم 156 كلية و1778 برنامجا دراسيا، و13834عضوا لهيئة التدريس و279241 طالبا وطالبة و19 مستشفى و130 مركزا بحثيا. واستعرض الاجتماع بعض جوانب التعاون المشترك بين تحالف الجامعات والذى يشمل الخدمات الطبية والبحث العلمى والتعليم وخدمة المجتمع والتحول الرقمى والمراكز البحثية.

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