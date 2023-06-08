جدة - نرمين السيد - تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واصلت قناة الوثائقية بث الأحداث التى شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، والتى مهدت الطريق لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت الضربة القاضية لعصابة الإرهاب فى كل ربوع الوطن.





وتناول الفيديو الجديد لـ"الوثائقية" أحداث يوم الـ 8 من يونيو عام 2013، حيث ظلت الصحف المصرية تتناول الجريمة التى ارتكبها الإخوان فجر يوم السابع من يونيو بإشعال النيران فى مقر حركة تمرد فى وسط البلد، والتى أسفرت على حرق آلاف الاستمارات وإصابة إحدى عضوات الحركة. وسارع رجال الإطفاء والأهالى لإطفاء النيران، فيما أكدت وزارة الداخلية أنها ستجرى تحقيقا فى هذا الحادث مشددة على أنها شرطة الشعب، ولا تسمح بسياسة الاعتداء أو الحرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. جرائم الإخوان يوم 8 يونيو 2013 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.