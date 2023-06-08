جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، رحبت إدارة العمليات والعلاقات العامة بمطار مرسى مطروح، بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute. ومن المتوقع زيادة اعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح إلى 12 رحلى أسبوعيًا من إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - صربيا، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية، وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالورود والشوكولاتة.. مطار مرسى مطروح يستقبل 176 سائحا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.