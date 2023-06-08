الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بشدة على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط لـ رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة جنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وكشفت عن أن هذه الرياح المثيرة للرمال من المتوقع أن يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وإرتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.