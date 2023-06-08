أبو الغيط يثمن جهود المغرب فى استضافة اجتماعات «6+6»

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى بىسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المأمول فى هذا السياق هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التى أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التى قد تحول دون التوقيع النهائى على الاتفاق فى الأيام المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس موريتانيا، يوم 4 يونيو الجارى، أنهما ناقشا الأزمة الليبية، وتوافقا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمليشيات بدون استثناء. وأضاف الرئيس السيسى، أنهما بحثا الأوضاع فى السودان، وأكدا أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار وتكثيف الجهود لوصول المساعدات الإغاثية للسعب السودانى، مع حث جميع الأطراف على التحلى بالحكمة للحفاظ على السودان الشقيق.

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